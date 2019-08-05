Trabzonspor'un yeni sezon formaları böyle tasarlandı

Futboldan basketbola, voleyboldan koşuya birçok branşta spor giyim malzemeleri tasarım ve üretimi yapan Macron, 2017 yılından bu yana Türkiye'de Bil Group bünyesinde hizmet veriyor. Başakşehir, Altınordu ve Malatya gibi birçok takımın formalarını tasarlayan ve üreten Macron Türkiye, teknik spor giyim alanında kaliteli ve özgün ürünleri ile dikkat çekiyor.



Trabzonspor’un son iki sezondur forma sponsorluğunu üstlenen Macron Türkiye, teknik spor giyimde yaptığı özgün çalışmalarla dikkatleri çekiyor. Son olarak Trabzonspor 2019-2020 yılı yeni sezon formalarının tasarımını yapan Macron Türkiye, kulübün yaptığı forma tanıtım filmi ile ilgi odağı oldu. “Keşan” motiflerinin işlendiği özel tasarımlı formalar, futbolseverler tarafından büyük beğeni toplarken, Trabzonsporlu futbolcular tarafından da ilgi gördü.



Asırlar öncesinden bir miras: Keşan (Çeşan) bezi

Geleneksel olarak Trabzon ve Rize civarında, pamuk iplikleri kullanılarak dokunan Keşan bezi; çözgü ipliklerinin boyanmasında kullanılan ikat yöntemi ile birçok geleneksel dokuma bezinden ayrılıyor. Farklı renkleri olmakla birlikte daha çok siyah, bordo ve sarı renklerin hakim olduğu Keşan bezleri, baş ve omuz örtüsü olarak günümüzde de yaygın olarak kullanılıyor.

Baş tasarımcı Şeşen, ilham kaynaklarının Trabzonspor’un forma tanıtım çalışmalarında da kullandığı “yan yana” kavramı olduğunu iletti. Tüm tasarım ekibinin kadınlardan oluştuğunun altını çizen Şeşen; “Başkan bizlere ilk verdiği briefte “Biz sporumuzla, kültürümüzle, sevgimizle, sporumuzla yan yanayız demişti. Bu söylem bana ve tasarım ekibime ilham kaynağı oldu. Hemen Trabzon ve bölgesine ait kültürel özellikleri araştırdık ve yöresel dokuları formalara taşıdık. Hem çok farklı hem de bizden bir tasarım olsun istedik. Keşan bezinin pamuktan olması da sporcular için en doğru ve sağlıklı seçim oldu. Sporcuların spor esnasında kendilerini rahat hissetmesi, hareketlerinde özgürlük kabiliyeti sağlamak birinci önceliğimizdi. Biz 20 yılı aşkın bir süredir aktif spor giyim ve takım sporları için teknik ürünler tasarlıyor ve üretiyoruz. Üretim tecrübemizle tasarım tecrübemiz birleşince ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Üstelik futbol tamamen bir erkek işi olsa da kadınlar bakış açısı ve dokunuşu ile bu alanda da perde arkasında da olsa söz sahibi olabiliyorlar. Keşan bezini tezgahlarda dokuyan kadınlar yıllarca çok güzel şeyler ürettiler. Şimdi de biz bu bezle modern tezgahlarda dünya ligi oyuncuları için formalar ürettik” dedi.