Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge, Trabzon'da

Trabzonspor'un 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu 3 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz oyuncu Daniel Sturridge, Trabzon'a geldi.Â

THY'ye ait uÃ§akla Ä°stanbul'dan kente gelen Sturridge, Trabzon HavalimanÄ±'nda bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± SertaÃ§ GÃ¼ven, diÄŸer ilgililer ve Ã§ok sayÄ±da taraftar tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸku ve tezahÃ¼ratla karÅŸÄ±landÄ±.Â

Taraftarlar tarafÄ±ndan boyununa Trabzonspor atkÄ±sÄ± takÄ±lan Sturridge, beraberindeki kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla kulÃ¼be ait araÃ§la havalimanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Sturridge'nin birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde dÃ¼zenlenecek tÃ¶ren ile sÃ¶zleÅŸme imzalamasÄ± bekleniyor.

Â Ã–te yandan, taraftarlarÄ±n yoÄŸun ilgisi dolayÄ±sÄ±yla futbolcunun havalimanÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¶revlileri de yoÄŸun Ã¶nlem aldÄ±.