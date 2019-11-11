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11.11.2019 - 08:00 |

Transfer çalışması

Fenerbahçe’de teknik heyet oyuncu takibinde bulunacak.

Transfer çalışması

Fenerbahçe’de teknik heyet milli arada birçok bölge için oyuncu takibinde bulunacak.

Fenerbahçe’de teknik heyet milli arada birçok bölge için oyuncu takibinde bulunacak.Geçtiğimiz milli arada Kosova ve Ukrayna Milli Takımlarında bazı oyuncular takip edilmişti. Benzer şekilde Ersun Yanal’ın ekibinin yanı sıra scout ekibi de devre arası için transferleri bazı milli oyuncuları takibe almış durumda. Başkan Ali Koç devre arası 2 ya da 3 oyuncu kadroya katmak istediklerini ifade etmişti.

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