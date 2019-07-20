Transfer dersleri!

CELAL UMUT EREN

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transferdeki başarılı politikasını sürdürüyor. Son yıllarda özellikle oyuncu satışıyla dikkatleri çeken lacivert-beyazlılar, Trezeguet’yi de Aston Villa’ya sattı.



Mısırlı yıldızın, Premier Lig’in yeni ekibine 11 milyon euro karşılığında gittiği aktarıldı. Kasımpaşa’nın 2015-16 sezonundan bu yana başlattığı transfer çalışmalarında birçok yıldız isimden ciddi bonservisler alındı.



2015-16 sezonunda ilk olarak Ryan Donk’u 2.5 milyon euroya Galatasaray’a satan İstanbul temsilcisi, Ryan Babel’i de Al Ain’e 2.5 milyon euroya vermişti. Aynı dönemde Özer Hurmacı da 1.5 milyon euroya Trabzonspor’a imza atmıştı.



2016-17 sezonu başında da Eren Derdiyok’u Galatasaray’a 4 milyon euroya gönderen Kasımpaşa, esas bombaları son 7 ayda patlattı. İlk olarak 2018-19 sezonunun devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne’nin Galatasaray’a gidişinden 13 milyon euro elde edildi. Samuel Eduok da BB Erzurumspor’a 400 bin euroya satıldı. Şimdi ise 2019-20 sezonu önce Trezeguet’nin Aston Villa’ya 11 milyon euroluk satışı geldi.



2015-2019 arası 4 yılda oyuncu satışlarından 33 milyon euroluk kâr elde eden Kasımpaşa, son 4 yıldır hep kar ediyor. 4 yıllık süreçte 10 milyon euroluk transfer yapan lacivert-beyazlı kulüp karşılığında 23 milyon euroluk kâr gördü.