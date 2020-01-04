Transfer haberleri: Bayern Münih, Nübel'i kadrosuna kattı

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Alexander Nübel ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtilerek, 23 yaşındaki Nübel’in 1 Temmuz’dan itibaren Bayern Münih’te forma giyeceği ifade edildi.

Nübel’in 5 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarılan açıklamada, genç yıldız için transfer bedelinin ödenmeyeceği kaydedildi.

Schalke’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nübel, Bundesliga’da şimdiye kadar 35 maçta görev aldı.

Almanya 21 yaş altı milli takımının kalesini de koruyan Nübel, burada 17 kez forma giydi.