Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Transfer haberleri: Bayern Münih, Nübel'i kadrosuna kattı
04.01.2020 - 13:36 | | BERLİN (AA)

Transfer haberleri: Bayern Münih, Nübel'i kadrosuna kattı

Bundesliga takımlarındanBayern Münih, gelecek sezon için Schalke 04’de forma giyen kaleci Alexander Nübel’i transfer ettiğini duyurdu.

Transfer haberleri: Bayern Münih, Nübel'i kadrosuna kattı

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Alexander Nübel ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtilerek, 23 yaşındaki Nübel’in 1 Temmuz’dan itibaren Bayern Münih’te forma giyeceği ifade edildi.

Nübel’in 5 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarılan açıklamada, genç yıldız için transfer bedelinin ödenmeyeceği kaydedildi.

Schalke’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nübel, Bundesliga’da şimdiye kadar 35 maçta görev aldı.

Almanya 21 yaş altı milli takımının kalesini de koruyan Nübel, burada 17 kez forma giydi.

Transfer haberleri: Bayern Münih, Nübeli kadrosuna kattı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de sol bek planı! Anlaşma sağlandı...
    İsmail Kartal'dan Podolski açıklaması!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

    Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

    Liverpool - Everton: 1-0

    Liverpool - Everton: 1-0

    Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

    Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

    SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

    SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

    Sıradaki Haber