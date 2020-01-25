Transfer haberleri | Emre Güral, Türkgücü’ne imza attı!

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

TFF 1.Lig’de ilk yarıda Eskişehirspor formasıyla 13 maça çıkan, 5 gol atıp 2 asist yapan 30 yaşındaki santrfor Emre Güral, Almanya dördüncü liginin yolunu tuttu.

Münih Türkgücü kulübünden yapılan açıklamada futbolcunun transferi resmen açıklandı. Emre’nin Es-Es ile olan sözleşmesini feshettiği, bedelsiz olarak yeni takımına katıldığı duyuruldu.

Futbolcu yaptığı açıklamada Türkiye’de büyük tecrübe kazandığını ve şimdi bu tecrübeleriyle Münih ekibine katkı sağlamak istediğini söyledi. Offenbach doğumlu olan ve Alman vatandaşlığı da bulunan Emre Güral, Türkiye’de Alanyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor ve Bucaspor formaları giymişti