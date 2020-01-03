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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Emre Kocadağ: "Cenk Tosun'un şartları belli"
03.01.2020 - 23:53 |

Transfer haberleri | Emre Kocadağ: "Cenk Tosun'un şartları belli"

Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili Beşiktaşş cephesinden açıklama geldi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Cenk Tosun Premier Lig'de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz." dedi.

Transfer haberleri | Emre Kocadağ: "Cenk Tosun'un şartları belli"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor'da siyah-beyazlı ekibin transfer gündemiyle ilgili konultu. İsmi Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun için açık kapı bıraktı.

"Cenk Tosun'un şartları belli"
Everton'da sözleşmesi 2022'de sona erecek Cenk için "Cenk Tosun Premier Lig'de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Transfer çalışmalarımız hem devre arası, hem de gelecek sezon için devam ediyor. Genç oyuncularımızı oynayabilecekleri kulüplere göndermek istiyoruz. İkinci yarıda taraftarımızdan destek bekliyoruz. Takımımızın gayet iyi döneceğini ümit ediyorum"

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Transfer haberleri | Emre Kocadağ: Cenk Tosunun şartları belli

 

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