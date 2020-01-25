Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Falette hesapları!

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Sarı-lacivertlilerde mevcut şartlarda E.Frankfurt’tan kiralanan stoper Falette yerine bir sol bekin takıma kazandırılması amaçlanıyor. Gineli futbolcunun sözleşmesinin feshi ya da eski takımına geri gönderilmesi hesaplanırken, prensipte anlaşılan Rodriguez için çalışmalar yürütülüyor.

Fenerbahçe’nin devre arası transferi Simon Falette konusunda belirsizlik sürüyor. Gineli futbolcu devre arası dönemi bitmeden takımdan ayrılabilir.

Sarı-lacivertlilerin harcama limitleriyle ilgili hesabı tutmadı.



100 milyon TL’lik yapılandırmanın kabul edilmesini bekleyen kulüp artıya geçmeyi planlamıştı. En yüksek maaşı alan isimlerden bini olan Victor Moses’in ayrılığı dışında Miha Zajc’ın da satışı öngörülmüştü. Sarı-lacivertli yönetim artı bakiyeye geçip bu iki oyuncunun ayrılığı ile Simon Falette’nin dışında sol bek Ricardo Rodriguez transferini de bitirmeyi planlamıştı. Fakat bu planlar tutmadı. Tahkim Kurulu’nun son kararı ile sarı-lacivertlilerin 19 milyon TL yani yaklaşık 3 milyon euroluk bir açığı söz konusu. Şu anda öncelikle bu açığın kapatılması ve ardından transfer için kaynak yaratılması gerekiyor. Bir hafta kala bunun gerçekleşmesi zor gözüküyor.



Bu nedenle takımda alternatif, yedek oyuncu olarak tutulması planan Falette’nin durumu masaya yatırıldı. Şu an stoperde Serdar, Zanka, Jailson ve Rami varken yedek durumda olan Falette’ye gerek kalmıyor. Bu nedenle yeni transferinin sözleşmesinin feshedilmesi ya da E.Frankfurt’a geri dönüşüyle ilgili bir fikir oluştu.



Hukukçular çalışıyor

Henüz lisansı çıkmayan 27 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili kulüpteki hukukçuların çalıştığı ifade ediliyor. Fenerbahçe bu konuyu çözerse sadece sol bek transferiyle devre arasını kapatmayı amaçlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal transfer döneminin başından bu yana sol beke takviye istiyor. Hasan Ali sakat olduğu için burada ters ayaklı Dirar forma giyiyor. Hasan iyileşse bile form tutması zaman alacak. Bu nedenle öncelik sol bek oldu. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Milanlı Ricardo Rodriguez de sarı-lacivertli kulüpten haber bekliyor. Ricardo Rodriguez’i Hollanda’dan PSV de istiyor.

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