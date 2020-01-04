Transfer haberleri: Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

Dış transfer hamlelerini bir bir yapmaya başlayan sarı kırmızılı takımda bir de ayrılık gerçekleşti. Kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcu Celil Yüksel'in Adanaspor'a kiralandığı duyuruldu.

Açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.