04.01.2020 - 11:52 |
Transfer haberleri: Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
Galatasaray, genç futbolcusu Celil Yüksel'in bedelsiz olarak Adanaspor'a kiralandığını duyurdu.
Dış transfer hamlelerini bir bir yapmaya başlayan sarı kırmızılı takımda bir de ayrılık gerçekleşti. Kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcu Celil Yüksel'in Adanaspor'a kiralandığı duyuruldu.
Açıklama şöyle:
Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.