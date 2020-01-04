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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri: Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
04.01.2020 - 11:52 |

Transfer haberleri: Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

Galatasaray, genç futbolcusu Celil Yüksel'in bedelsiz olarak Adanaspor'a kiralandığını duyurdu.

Transfer haberleri: Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

Dış transfer hamlelerini bir bir yapmaya başlayan sarı kırmızılı takımda bir de ayrılık gerçekleşti. Kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcu Celil Yüksel'in Adanaspor'a kiralandığı duyuruldu.

Açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Transfer haberleri: Galatasaray, Celil Yükseli Adanaspora kiraladı

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