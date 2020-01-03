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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray'da Arda Turan defteri açılmadan kapandı!
03.01.2020 - 19:36 | | DHA

Transfer haberleri | Galatasaray'da Arda Turan defteri açılmadan kapandı!

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi. Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Transfer haberleri | Galatasaray'da Arda Turan defteri açılmadan kapandı!

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi. Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

Transfer haberleri | Galatasarayda Arda Turan defteri açılmadan kapandı

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