Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Transfer haberleri | Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu
03.01.2020 - 23:07 | | DHA

Transfer haberleri | Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu

Süper Lig'in devre arasına 15 puanla 15'inci sırada giren Konyaspor aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Pas Lamia takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram ile görüşmelere başladı. Brezilyalı forvet bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Transfer haberleri | Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu

İttifak Holding Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Yeşil beyazlılar, Pas Lamia takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram ile görüşmelere başladı. Transferin yarın sonlanması bekleniyor.

Süper Lig'in devre arasına 15 puanla 15'inci sırada giren Konyaspor, gol yollarındaki sorunu çözmek için santrafor transferine yöneldi. Sezon başında İtalya'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Riad Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, forvet hattı için ilk adayını belirledi. Konyaspor, Yunanistan'ın Pas Lamia takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram ile görüşmelere başladı. Transfer komitesinin tecrübeli forvetle görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, golcü futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Transferin yarın akşama kadar sonuçlanacağı, Thuram'ın takımın Antalya'daki kampına katılacağı öğrenildi. Brezilyalı forvet bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Transfer haberleri | Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistanda buldu

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
UEFA’dan yeni ofsayt kararı! 12 santim...
İsmail Kartal'dan Podolski açıklaması!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

Liverpool - Everton: 1-0

Liverpool - Everton: 1-0

Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

Sıradaki Haber