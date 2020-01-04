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HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Transfer haberleri: Malatyaspor, Bifouma'nın sözleşmesini uzattı
04.01.2020 - 10:57 |

Transfer haberleri: Malatyaspor, Bifouma'nın sözleşmesini uzattı

Süper Lig takımlarından BtcTürk Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Transfer haberleri: Malatyaspor, Bifouma'nın sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden BtcTürk Yeni Malatyaspor iç transferde ilk hamlesini yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda adım atan yönetim Thievy Bifouma'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Bifouma, Süper Lig'in 15. haftasında takımının deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydetmişti.

Transfer haberleri: Malatyaspor, Bifoumanın sözleşmesini uzattı

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