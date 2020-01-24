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Haberler1.Lig Haberleri Transfer haberleri | Selçuk Erdoğan: Baros ile ilgilenmiyoruz
24.01.2020 - 17:43 | | BURSA (AA)

Transfer haberleri | Selçuk Erdoğan: Baros ile ilgilenmiyoruz

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Çek futbolcuMilan Baros'un Bursaspor ile anlaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Transfer haberleri | Selçuk Erdoğan: Baros ile ilgilenmiyoruz

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Bursaspor'un gündeminde Milan Baros'un olmadığını dile getirdi.

Bu haberlerin dış basın kaynaklı olduğunu belirten Erdoğan, konunun bir yanlış anlaşılma sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Erdoğan, Baros'la daha önce çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:

"Milan Baros'u yakından tanıyorum ve antrenörlük yaptığım dönemde kendisiyle çalıştım. Bu transfer iddialarını ben de yabancı basından okudum. Yakın zamanda Kerem Can Akyüz'ü kadromuza kattık. Çek bir gazeteci bu transfer haberindeki fotoğrafı görüp onu Milan Baros sanmış. Bunun üzerine böyle bir haber yazmış. Milan Baros gündemimizde yok. Olay tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibarettir."

Ülkesinin Banik Ostrava takımında forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da oynadığı 116 resmi maçta 61 gol kaydetmişti.

Transfer haberleri | Selçuk Erdoğan: Baros ile ilgilenmiyoruz

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