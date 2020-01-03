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03.01.2020 - 07:25 | | FANATİK

Transfer haberleri | Sivasspor'un hedefi Josef De Souza

Sivas devrede güç kaybedecek sanılırken Mert Hakan ve Emre Kılınç kalıyor. Yiğidolar, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar’ın hedefinde Josef de Souza var. Brezilyalı orta sahayla görüşmeler başladı.

Topladığı 37 puanla sezonun ilk yarısına damga vuran, zirveye ambargo koyan Sivasspor’da transfer çalışmaları başladı. İsimleri sezon boyunca devlerle anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ı ligin sonuna kadar takımda tutmayı başaran İç Anadolu ekibi, takıma seviye atlatacak isimler peşinde. Bu doğrultuda ilk hedefin ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den Al Ahli’ye transfer olan Josef de Souza olduğu belirlendi. 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle karşılıklı görüşerek ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve Sivasspor’un da bu gelişme üzerine devreye girdiği ifade edildi.

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Dönmeyi çok istiyor
Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da takımında görmek istediği futbolcunun menaceriyle temasların başladığı bildirildi. Bu sezon 11 maça çıkan ve tek asisti bulunan Souza’nın da yeniden Türkiye’ye dönme fikrine son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. Sivasspor kanat takviyesi de yapmak üzere çalışmalar içerisinde.

Transfer haberleri | Sivassporun hedefi Josef De Souza

Transfer haberleri | Sivassporun hedefi Josef De Souza

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