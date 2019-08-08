08.08.2019 - 12:31
Transferde son dakika... Falcao bedavaya Galatasaray'a geliyor!
Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Falcao transferinde noktayı koyuyor. Yarına kadar kulübü Monaco ile ilişiğini kesmesi beklenen Kolombiyalı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Nevzat Dindar / Skorer Özel
Galatasaray yönetimi, uzun süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao transferinde mutlu sona çok yakın...
Kolombiyalı golcü, yarına kadar kulübü Monaco ile ilişiğini kesecek. Tecrübeli forvetin İstanbul'a gelip 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulüp bu transfer için Fransız ekibine bonservis bedeli ödemeyecek.