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08.08.2019 - 12:31

Transferde son dakika... Falcao bedavaya Galatasaray'a geliyor!

Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Falcao transferinde noktayı koyuyor. Yarına kadar kulübü Monaco ile ilişiğini kesmesi beklenen Kolombiyalı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Nevzat Dindar / Skorer Özel 

Galatasaray yönetimi, uzun süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao transferinde mutlu sona çok yakın...

Kolombiyalı golcü, yarına kadar kulübü Monaco ile ilişiğini kesecek. Tecrübeli forvetin İstanbul'a gelip 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp bu transfer için Fransız ekibine bonservis bedeli ödemeyecek.

Transferde son dakika... Falcao bedavaya Galatasaraya geliyor

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