Trezeguet ‘resmi övgü’ ile başladı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Kasımpaşa ile yollarını ayırarak İngiliz ekibi Aston Villa’ya transfer olan Trezeguet, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Bordo-mavili ekibin Charlton Athletic ile olan karşılaşmasında ilk yarıda 45 dakika süre alan Mısırlı futbolcu otoritelerden tam not alırken, kulübün de ‘resmi’ övgüsünü kazandı.



Aston Villa Kulübü’nün internet sitesinde ilk performansı değerlendirilen 24 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadelere yer verildi. Premier Lig ekibinin 4-1 kazandığı mücadelede yaklaşık 10 milyon euro bonservisle gittiği takımının galibiyetine katkı sunan Trezeguet, ilk golün hazırlayıcılarından olurken resmi sitedeki yazıda şu değerlendirmelerde bulunuldu:



‘Kısa sürede kalitesini gösterdi’

“Kısa süre içinde kalitesini gösterdi. Müthiş yeteneğiyle kendisini tutan rakip oyuncuları ekarte ederek takımı ileri taşıdı. Performansıyla heyecan yarattı”.