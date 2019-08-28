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28.08.2019 - 00:13| İSTANBUL (AA) -

Tsitsipas'tan erken veda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, ilk turda elendi.

Tsitsipas'tan erken veda

ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında Tsitsipas, dünya klasmanının 43 numarası Rus Andrey Rublev ile karşılaştı.

Toplam 3 saat 54 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-7, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup eden Rublev, tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmada 5 kez servisini kırdıran Yunan raket, 81 basit hatayla oynadı.

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