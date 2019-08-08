08.08.2019 - 12:17| ANKARA (AA)
TSYD KupasÄ±'nda Ankara derbisi yarÄ±n
TSYD KupasÄ±'nda AnkaragÃ¼cÃ¼ ile GenÃ§lerbirliÄŸi, yarÄ±n Eryaman StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.Â
TSYD Ankara KupasÄ± maÃ§Ä± yarÄ±n MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda oynanacak.
Eryaman StadÄ±'nda yapÄ±lacak maÃ§ saat 20.00'de baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n galibi kupanÄ±n sahibi olacak.
Ã–te yandan, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. KapalÄ± 30, maraton 25, kale arkasÄ± tribÃ¼nÃ¼ biletleri ise 20 liradan Eryaman StadÄ±'ndaki giÅŸelerden satÄ±ÅŸa sunuldu.Â KupanÄ±n biletleri, Passolig uygulamasÄ±na ihtiyaÃ§ duyulmadan temin edilebilecek.
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