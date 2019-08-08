Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerMke AnkaragücüTSYD KupasÄ±'nda Ankara derbisi yarÄ±n
08.08.2019 - 12:17| ANKARA (AA)

TSYD KupasÄ±'nda Ankara derbisi yarÄ±n

TSYD KupasÄ±'nda AnkaragÃ¼cÃ¼ ile GenÃ§lerbirliÄŸi, yarÄ±n Eryaman StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

TSYD KupasÄ±'nda Ankara derbisi yarÄ±n

TSYD Ankara KupasÄ± maÃ§Ä± yarÄ±n MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda oynanacak.

Eryaman StadÄ±'nda yapÄ±lacak maÃ§ saat 20.00'de baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n galibi kupanÄ±n sahibi olacak.

Ã–te yandan, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. KapalÄ± 30, maraton 25, kale arkasÄ± tribÃ¼nÃ¼ biletleri ise 20 liradan Eryaman StadÄ±'ndaki giÅŸelerden satÄ±ÅŸa sunuldu.Â KupanÄ±n biletleri, Passolig uygulamasÄ±na ihtiyaÃ§ duyulmadan temin edilebilecek.

Â 

Â 

Â 

Ä°ÅŸte yÄ±lÄ±n golü! Messi...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Liverpool-Norwich: 4-1

Liverpool-Norwich: 4-1

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oÄŸlundan daha büyük oyuncuydu

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oÄŸlundan daha bÃ¼yÃ¼k oyuncuydu

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

ÃœnlÃ¼ raket Murray kortlara dÃ¶nÃ¼yor

GaziÅŸehir Gaziantep'e NijeryalÄ± golcü

GaziÅŸehir Gaziantep'e NijeryalÄ± golcÃ¼

SÄ±radaki Haber