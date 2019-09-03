TSYD'den TFF'ye ziyaret

Riva'daki TFF tesislerinde yapılan görüşmeye TFF Başkan Vekili ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan katıldı.

TSYD ile ilişkilerin bu dönemde de en yoğun şekilde süreceğini vurgulayan Nihat Özdemir, Oğuz Tongsir'e milli forma hediye etti.