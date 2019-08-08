Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigTSYD'nin 47. kupası yarın sahibini bulacak
08.08.2019 - 10:12| İZMİR, (DHA)

TSYD'nin 47. kupası yarın sahibini bulacak

Folkart TSYD Ege Kupası'nın finalinde TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcileri Altınordu ile Menemenspor rakip olacak.

TSYD'nin 47. kupası yarın sahibini bulacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin yıllardır futbol sezonu öncesi geleneksel olarak düzenlediği organizasyonda 47. kupa yarın sahibini bulacak.

Folkart TSYD Ege Kupası'nın finalinde TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcileri Altınordu ile Menemenspor rakip olacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki randevu saat 19.30'da başlayacak. Taraftarlar, kupa finalini 10 TL karşılığı izleyebilecek.

Finalde 90 dakika boyunca eşitlik bozulmazsa tarihi kupaya uzanıp sezona moralli başlayacak tarafı uzatmalar oynanmadan direkt seri penaltı atışları belirleyecek. İzmir'de 6 Ağustos Salı günü başlayan 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nda Altınordu, ilk maçta Altay'ı 1-0 yenerek ilk finalist oldu.

Menemenspor, 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka'yı aynı skorla mağlup ederek finalde kırmızı-lacivertlilerle eşleşti.

 

 

İşte yılın golü! Messi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool-Norwich: 4-1

Liverpool-Norwich: 4-1

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Sıradaki Haber