TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda bulunan ve Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ eski baÅŸkanlarÄ±ndan Ã–zhan CanaydÄ±n'Ä±n adÄ±nÄ±n verildiÄŸi konferans salonu yenilendi.

Yenilenen salonunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, ikinci baÅŸkan Abdurrahim Albayrak, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± Yusuf GÃ¼nay ile Kaan KanÃ§al, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, Ã–zhan CanaydÄ±n'Ä±n oÄŸlu Murat CanaydÄ±n ve sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camianÄ±n Ã¶nde gelen isimleri katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende konuÅŸan Mustafa Cengiz, Galatasaray'Ä±n karakterinde sadece aidiyet deÄŸil, sahiplenme, vefa ve teÅŸekkÃ¼r de olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Bu, bizi bir arada tutan, bÃ¼yÃ¼ten, tek bir ruh, tek bir arma haline getiren en Ã¶nemli gÃ¼Ã§. Bu ruhun iÃ§inde nasÄ±l kurucu baÅŸkanÄ±mÄ±z Ali Sami Yen varsa, Ã–zhan CanaydÄ±n baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da Ã§ok ayrÄ± ve deÄŸerli bir yeri var. Hem maddi hem manevi olarak neredeyse bÃ¼tÃ¼n Ã¶mrÃ¼nÃ¼ Galatasaray'a adadÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–zhan CanaydÄ±n'Ä±n beyfendi bir kiÅŸiliÄŸe sahip olduÄŸunu anlatan Cengiz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "AcÄ±yÄ± bal eyledi, iÃ§indeki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hiÃ§bir zaman hissettirmemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. AÄŸÄ±r yenilgiler aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bile asaletini, Galatasaray'a yakÄ±ÅŸan vakarÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman bozmadÄ±. Bir Galatasaray beyefendisi, bir Galatasaray baÅŸkanÄ±ydÄ±. Biz de inÅŸallah Ã–zhan aÄŸabeyimiz gibi bayraÄŸÄ± en onurlu ve gururlu ÅŸekilde gelecek kuÅŸaklara teslim eder, onun adÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±rÄ±z. Ã–zhan aÄŸabeye ne yapsak yeterli deÄŸil. BeyefendiliÄŸin, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼n, maddi ve manevi kendini adamanÄ±n simgesiydi Ã–zhan aÄŸabey. Salon iÃ§in elimizden geleni yaptÄ±k. 500 kiÅŸiye yakÄ±n bir kapasite var. Salonu teknik donanÄ±m olarak da en iyi hale getiriyoruz."

Ã–zhan CanaydÄ±n'Ä±n oÄŸlu Murat CanaydÄ±n da salonun yenilenmesinde emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ederek, "BugÃ¼n Ã§ok duyguluyum, deÄŸiÅŸik hisler yaÅŸÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Galatasaray gerÃ§ekten bizim hayat tarzÄ±mÄ±z. Ã‡ok mutluyum. GalatasaraylÄ± olmanÄ±n ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorum. Galatasaray baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k gururdur ama Ã§ok da zordur. Ben bizzat bunu Ã§ocukluÄŸumdan beri yaÅŸadÄ±m. Her Galatasaray baÅŸkanÄ± Ã§ok deÄŸerlidir. Bu deÄŸerlere Ã¶nem verelim, Galatasaray'Ä±mÄ±zÄ± yÄ±pratmayalÄ±m. Her ÅŸey Galatasaray iÃ§in." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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