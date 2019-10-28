Tudor bozguna uğradı! 8 gol...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Udinese, Atalanta'dan fark yedi: 7-1.

Ev sahibi ekibi farka götüren golleri 21. ve 43. dakikalarda Ilicic, 35, 48 ve 75'te Muriel, 52. dakikada Pasalic ve 83'te Traore kaydetti. Udinese'de tek golü 12. dakikada Okaka attı. 32'de Opoku kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 20 yaptı ve Juventus ile Inter'in arkasında 3. sıraya yerleşti. Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Udinese ise son 3 maçta 2. mağlubiyetinin ardından 10 puanda kaldı.