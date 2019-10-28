Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİtalya Serie ATudor bozguna uğradı! 8 gol...
28.10.2019 - 08:13 |

Tudor bozguna uğradı! 8 gol...

Serie A'da Tudor'un takımı Udinese, Atalanta deplasmanında dağıldı: 7-1

Tudor bozguna uğradı! 8 gol...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Udinese, Atalanta'dan fark yedi: 7-1.

Ev sahibi ekibi farka götüren golleri 21. ve 43. dakikalarda Ilicic, 35, 48 ve 75'te Muriel, 52. dakikada Pasalic ve 83'te Traore kaydetti. Udinese'de tek golü 12. dakikada Okaka attı. 32'de Opoku kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 20 yaptı ve Juventus ile Inter'in arkasında 3. sıraya yerleşti. Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Udinese ise son 3 maçta 2. mağlubiyetinin ardından 10 puanda kaldı.

    Beşiktaş'a coşkulu karşılama!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Golfçüler Kemer’de buluştu

    Golfçüler Kemer’de buluştu

    Kazanırsa lider

    Kazanırsa lider

    33 maçta da gol buldular

    33 maçta da gol buldular

    Çebi’den prim

    Çebi’den prim

    Sıradaki Haber