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31.10.2019 - 17:24 | | Celal Umut Eren/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Tudor Ä°talya'da da tutunamadÄ±! Yollar ayrÄ±lÄ±yor...

Serie Aâ€™da Udinese ile arka arkaya kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lar alan Igor Tudor yolun sonuna geldi. Ä°talyan ekibiyle, Galatasarayâ€™Ä±n eski Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n yollarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na karar verildi.Â

Tudor Ä°talya'da da tutunamadÄ±! Yollar ayrÄ±lÄ±yor...

Galatasaray ve Kardemir KarabÃ¼ksporâ€™un eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor, Ä°talyaâ€™da zor gÃ¼nler geÃ§iriyor. Udinese ile Serie Aâ€™da sÄ±kÄ±ntÄ± bir sÃ¼reÃ§ geÃ§iren HÄ±rvat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, arka arkaya aldÄ±ÄŸÄ± 2 yenilgi sonrasÄ± gÃ¶revini kaybediyor.

Ä°talya basÄ±nÄ±nda yer alan son haberlerde, Tudorâ€™la Udineseâ€™nin yollarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸu bildirildi. Udineseâ€™nin ilk olarak Atalantaâ€™ya deplasmanda 7-1 kaybetmesi ardÄ±ndan evinde de Romaâ€™ya 4-0â€™la boyun eÄŸmesi sabÄ±rlarÄ± taÅŸÄ±rdÄ±. Ligde 10 hafta sonunda 3 galibiyetle 14. Basamakta bulunan Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼nde Tudorâ€™dan kimse memnun deÄŸildi.

Â Tudor Ä°talyada da tutunamadÄ± Yollar ayrÄ±lÄ±yor...

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