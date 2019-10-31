Tudor Ä°talya'da da tutunamadÄ±! Yollar ayrÄ±lÄ±yor...

Galatasaray ve Kardemir KarabÃ¼ksporâ€™un eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor, Ä°talyaâ€™da zor gÃ¼nler geÃ§iriyor. Udinese ile Serie Aâ€™da sÄ±kÄ±ntÄ± bir sÃ¼reÃ§ geÃ§iren HÄ±rvat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, arka arkaya aldÄ±ÄŸÄ± 2 yenilgi sonrasÄ± gÃ¶revini kaybediyor.

Ä°talya basÄ±nÄ±nda yer alan son haberlerde, Tudorâ€™la Udineseâ€™nin yollarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸu bildirildi. Udineseâ€™nin ilk olarak Atalantaâ€™ya deplasmanda 7-1 kaybetmesi ardÄ±ndan evinde de Romaâ€™ya 4-0â€™la boyun eÄŸmesi sabÄ±rlarÄ± taÅŸÄ±rdÄ±. Ligde 10 hafta sonunda 3 galibiyetle 14. Basamakta bulunan Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼nde Tudorâ€™dan kimse memnun deÄŸildi.

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