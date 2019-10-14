Tüm goller Neustadter’den

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Takımı ligde kötü bir performans sergilese de, bireysel olarak formda görünen tecrübeli futbolcu, son olarak milli ara için lige verilen arada takımının oynadığı hazırlık maçında coştu. Dinamo Moskova özel maçta Ermeni ekibi Pyunik ile karşı karşıya gelirken, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Skorer yönünü ortaya koydu

Moskova ekibinin iki golü de Neustadter’den geldi. Dinamo ekibinin tesislerinde seyircisiz oynanan maçta önce 67, ardından 71. dakikada sahneye çıkan futbolcu maçın skorunu belirledi. Skor yükünü üstlenerek dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Fenerbahçe’de forma giydiği 108 maçta 7 gol kaydetmişti.

EURO 2020 kadrosunda olacak

Avrupa Şampiyonası elemelerinde grubunu ilk iki sırada bitirerek EURO 2020 katılım hakkını şimdiden alan Rusya Milli Takımı’nda, teknik direktör Cherchesov’un finallere gidecek kadroya Neustadter’i de dahil edeceği belirtiliyor.

Lucescu ile birlikte çalışacak

Roman Neustadter’in milli takım kadrosunda bulunmasının önündeki tek engelin, kulübünün ligde bulunduğu konum olduğu belirtiliyor. Ancak Dinamo Moskova takımının Mircea Lucescu ile anlaşmasıyla önümüzdeki dönemde çıkışa geçmesi bekleniyor.