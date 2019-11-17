Tüm gözler Kruse’de

Sarı-lacivertli takımda yaklaşık 6 haftadır sakatlığı devam eden Max Kruse’den güzel haber bekleniyor. Gelecek hafta son kontrolleri yapılacak Alman futbolcunun sahalara dönmesi ve takımla çalışmalara başlaması hedefleniyor.

Kruse’nin adım adım iyiye gittiği belirtilirken, uzun süredir maç yapamaması nedeniyle fiziksel olarak sıkıntı yaşamasından endişe ediliyor. Bu nedenle teknik direktör Ersun Yanal’ın hafta boyunca 30 yaşındaki futbolcuyu yakından izleyeceği bildirildi.

Yanal’ın hücum hattında görmek istediği Kruse’nin bir an evvel form tutmasını beklediği kaydedildi.