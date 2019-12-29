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HaberlerGalatasaray Haberleri Tümer Metin: Arda'yı aradım, sıkı çalışıyor
29.12.2019 - 09:55 | | Sporx

Tümer Metin: Arda'yı aradım, sıkı çalışıyor

Ünlü yorumcu Tümer Metin, Arda Turan'ın Galatasaray'a olası dönüşüyle ilgili konuştu. Metin, hafta içinde Arda'yı aradığını ve kendisinin sıkı çalışma içinde olduğunu söyledi.

Arda Turan'ın Galatasaray heyecanı içinde olduğunu kaydeden yorumcu, "Hafta içinde bir yokladım Arda'yı, bir aradım, halini, hatrını sordum. Bu ara çalışıyor, sabah koşular falan, bir hevese gelmiş" dedi.

Galatasaray taraftarlarının Arda Turan ile arasında bir sorun olmasının doğru olmadığını belirten Tümer Metin, "Arda'nın hoca ile arasındaki sorun Milli Takım'da doğdu. Sorun elbette ki oldu ama milli takımda oldu. Arda Galatasaray'a ne yaptı ki! Galatsaray ile bir sorun yaşamadı ki! Arda'nın Galatasaraylılığını hiçbirimiz tartışmayız, doğru da temsil etmiş durumda. Keşke dönüşü Galatasaray'da olsaydı, keşke dönüşünde yuvasına dönmüş olsaydı. Hoca tamam verdikten sonra yönetimin sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Başladığın yerde bitirmek, hem Arda'ya yakışır, hem de Galatasaray'ın büyüklüğüne de yakışır" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin: Ardayı aradım, sıkı çalışıyor

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