Tümer Metin: Eğer 10 numarayı giyiyorsan...

İşte Tümer Metin'in yaptığı açıklamalar:

Maçın kırılma anları var, hikayeleri var, ders çıkarmamız gereken noktalar var ama günün sonunda tabela 1-0! EURO2020 için çok büyük bir adım attık.

Golde Cenk'in kafasından sonra top kaleye gidene kadar ömrümüzden ömür gitti. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu akşamın tadını çıkarsınlar. Mehmetçiğimize de moral olmuştur. Oyun son 30'da çözüldü. Arnavutluk 4 pozisyon buldu. Mert ve Merih'in harika müdahalelerine tanık olduk. Cenk kafayı vurmadan önce 1 puan iyi diye düşünmeye başlamıştık. Bu akşam galibiyeti hak edecek oyunu oynadık mı? Bundan daha iyi oynadığımız maçlar vardı. Maçtan önce konuşurken galibiyet istiyorduk ama beraberlik de kötü sonuç değildi. Arnavutluk'u dışarda bırakmış oluyorduk. Tabii bu sonuç harika oldu. Merih her gün üstüne kata kata gidiyor. Zamanla pozisyon bilgisi de gelişecek. Çok iştahlı, sürekli oyun içinde ve olağanüstü güçlü.

HASAN ALİ'Yİ ARIYORUZ

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda Umut Meraş'tan halen istediğim verimi alamıyorum. Caner Erkin rahat oynayabilir. Hasan Ali'yi gerçekten arıyoruz. Zeki Çelik'i de beğendim. Bu maçın iyilerindendi.

10 NUMARAYI GİYİYORSAN...

Hakan Çalhanoğlu çok duygsal bir çocuk. Moldova maçında kulübede oturdu. Orada da oyuna girdikten sonra doğru işler yaptı. Hakan'ın performansından memnun değilim ama potaniyeli, oynamaya muhtaç. O pozisyonda daha kararlı olacaksın. 10 numarayı giyiyorsan, ikilemde kalmayacaksın. Topa her dokunuş başka bir senaryoyu getirir. Hakan Çalhanoğlu'na inanan biriyim. Değişik özellikleri var. Ancak o hızlı hücumda hata yaptı. Orada iyi bir şut çıkarabilirdi. Rakip savunma kendisini geriye atmış. Hiç pas vermesine gerek yok.

CENGİZ ÜNDER'İ ARADIK

Cengiz Ünder, Fransa maçının en iyisiydi. Bugün onu aradık. Rakip sağ bekin üstüne gidecek, çizgiye inecek, sola çekip vuracak... Bunlar önemli özellikler.

TURNUVADA ÇOK İŞ YAPARIZ

2008'de herkes geri dönüşleri konuşuyor ama Portekiz maçını konuşan yok. Ronaldo bir geldi sahaya, üstünü bir çıkardı, öyle baktık. Alışık değildik çünkü o seviyeye. Ama artık oyuncularımız, o seviyelerde oynuyor. Turnuvaya gidersek çok iş yaparız. Fransa ve İzlanda maçlarından 1 puan yetiyor artık bize.