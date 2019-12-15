Tümer Metin patladı! 'Bu kadroyu siz yaptınız'

Galatasaray, Süper Lig 15. haftasında sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından yorumcu Tümer Metin, TRT Spor'da sarı kırmızılı takımın performansını değerlendirdi.

"OYUNCU HOCAYA BİR ŞEY OLMAYACAĞINI BİLİYOR"

Ocak ifadesi var ya. Oyuncu mahkeme yapmaya başlar kendi geleceği üstüne. Oyuncu hocaya bir şey olmayacağını biliyor. Bu anlamda tedirgin. Bugün Galatasaray kazanmış olsaydı bile aşağı aynı şeyleri söyleyecektim. Oyun bana onu gösterdi. Ezici, üstün bir oyun yok. Mücadele gücü yüksek bir oyun var. Galatasaray takımının fiziki olarak iyi çalışmadığı net.

"BU KADROYU SİZ YAPTINIZ"

Bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadroyu yaparken de kağıt üzerinde hepimiz kabul edelim ki, sezon başında uçar bu kadro dedik. Gidenler, gelenler baktık uçar bu kadro dedik. Yanıldık mı? Ben kendi adıma yanıldım. Hala Ocak'ı işaret ederek inşa yapacağınızı söylüyorsunuz. Çok kolay değil bu. Fatih hocanın kredisi tabi ki var.