Tümer Metin'den Sergen Yalçın itirafı

İşte Tümer Metin'in maç sonrasında yaptığı yorumlar;

KADROLAR, BU HAFTALAR İÇİN

Hoca maçtan önceki açıklamasında şöyle bir şey dedi, "İster rotasyon deyin, ister değişiklik deyin. İster Madrid maçı deyin, ister derbi sonrası değişiklik de diyebilirsiniz." dedi. Kadrolar, sezon başı planlamaları bu tip haftalar için yapılıyor, bu bir gerçek.

SERGEN, 'ELAZIĞ'A GELMEM' DEDİ

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde deplasmanda Real Madrid ile oynayacağınız maç öncesi iç sahada kimle oynayacağınıza ister istemez bakarsınız. O maçı hocalar ve futbolcular ister istemez hasarsız atlatmak istiyor. Stamford Bridge'te Chelsea'yi yendikten 3-4 gün sonra Elazığ'a gittik. Sergen dedi ki, "Ben gelmem Elazığ'a." Lazio ile oynayacaksak deplasmanda veya içeride Adanaspor ile oynuyorsak, Sergen'in oynamayacağı belli. Çünkü, Lazio'ya saklanır. Bu rotasyonun tam tarifi. Kadrolar bu yüzden yapılıyor.

AKŞAMIN KAZANANI ÖMER BAYRAM

Bu akşamın kazananı Galatasaray, kazananı Ömer Bayram. Galatasaray'ın mevcut 9 haftalık sorunlarından bir tanesi oyun hızıydı. Geçen 2-3 seneden kaybettikleri oyun hızıydı. Ömer, süratli ve topla mesafe kat edebiliyor. Rakip arkası koşu yapıyor. Galatasaray'da hiç kimse bunu yapmıyor. Babel, Ömer Bayram'dan fersah fersah daha iyi oyuncudur ama topu ayağına ister. Topu alır vurur gider. Rakip arkası koşu. Veriyor Ömer Bayram. Bazen yanlış da veriyor ama verip arkaya koşu atıyor.

BUNU G.SARAY'DA YAPAMAZSIN

Ben hala şaşkınlıkla Emre Mor'un kendini geliştirememesine, hala aynı şeyleri deneyip aynı tekrarlarda yanılgıya düşmesine inanamıyorum. Şimdi, Tuncay Şanlı Danimarka'ya izlemeye gitti. Fatih Hoca yönlendirdi. Geldi raporu izliyoruz. "Eski takım kaptanı, hocası olmuş. 10 kişiyi buna göre kurmuşlar. Meziyetleri belli. 10 kişi topun arkasında duruyorlar. Veriyorlar buna topu, Emre Mor da savunma arkasına kaçıyor pır diye. Santrafor yetişirse ya asist ya gol oluyor." Bunu Galatasaray'da yapamazsın. Bunu Milli Takım'da oynayamazsın, oynatmazlar.

EMRE MOR, 1 MAÇ İYİ OYNADI MI?

Emre Mor, Antalya kampına geldi 2016'da. Benim uzun zaman sonra heyecanla izlediğim oyuncu olmuştu. Meziyetleri, çabukluğu. O günden bu yana 3 sene geçmiş. Emre Mor, enternasyonel seviyede bir ton maç oynadı. Sizler maç maç bakın. İspanya, Almanya, Milli Takım var. Bana 1 tane maç söyleyin. İstikrardan geçtim, iyi oynadı mı?

TOPTAN VAZGEÇMESİNİ BİL

Rotasyon falan geldi, formayı buldu, ilk 11'desin. İç saha oynuyorsun. Rakip seni çok zorlamaz. Fırsat maçı. Ver be kardeşim şunu. İyi futbolcuyu diğerlerinden ayıran, topa daha çok teması değil. Toptan vazgeçmesini bilendir. Emre Mor, toptan ne zaman vazgeçeceğini bir türlü bilemedi. Kendi kendini bir kaosun içine sokuyor.

YETENEKLİSİN AMA GÖRMEYECEĞİZ

Yarı final maçı oynuyoruz EURO2008'de. O günün yıldız oyuncusu Uğur Boral'dı. Çok iyi oynadı. Maçtan önce şunu söyledi. Uğur'un da gereksiz bıdı bıdısı vardır. Topun üstünden atlar, 1 fazla dokunur. "Alacaksın karşına rakibi, kısada patlayan bir oyuncusun. Geçeceksin arkasına, keseceksin ortayı. Sağdan Kazım mı geldi, yaklaşacaksın Semih Şentürk'ün yanına, ikinci forvet olacaksın, pozisyonunu bekleyeceksin. Olmadı mı git mevkine, pozisyonunu bekle. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Çok net, 3 şey" Maçın en iyi oyuncusu oldu. Böyle oynarsan alırsın istediğini. Emre Mor, kendine karar veremedi. Yeteneklisin ama görmedik. Görmeyeceğiz bu gidişle.

ŞENER, TAM BİR GÖREV ADAMI

Ahmet Çalık, uzun süredir oynamıyor, anlıyorum. Öbür tarafta Şener Özbayraklı, tam bir görev adamı. Yine bir arka adale sorunu. Seri'yi ilk defa o pozisyonda gördük, ön libero, serbest.