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24.07.2019 - 18:44

TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Türkiye Futbol Adamları Derneği Asbaşkanı Naci Arkan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ogün Altıparmak, Adem Mat ve genel sekreter Hüsamettin Çelik yer aldı.

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