Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan FutbolTürk bayrağını ve askerini paylaştı, men cezası aldı
15.10.2019 - 23:15 | | İSTANBUL (AA)

Türk bayrağını ve askerini paylaştı, men cezası aldı

İran Futbol Federasyonu (FFIRI), Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası verdi.

Türk bayrağını ve askerini paylaştı, men cezası aldı

Federasyona ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.

Bebri'nin paylaştığı fotoğraf

Türk bayrağını ve askerini paylaştı, men cezası aldı

UEFA soruşturma başlattı! Bakan Kasapoğlu'ndan ilk tepki...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tutya Yılmaz'dan cimnastiği bırakma kararı

Tutya Yılmaz'dan cimnastiği bırakma kararı

Üç milli boksörden basın toplantısı

Üç milli boksörden basın toplantısı

Gaziantep Basketbol-Peristeri: 64-70

Gaziantep Basketbol-Peristeri: 64-70

Konyaspor iznin ardından topbaşı yaptı

Konyaspor iznin ardından topbaşı yaptı

Sıradaki Haber