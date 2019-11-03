Türk boksör altın kemer kazandı

Başkent Kopenhag’ın banliyösü Herlev Boks kulübünde boks hayatını sürdüren Necdet Koçbay, orta sıklette rakibi Fredrik Ashira'yı 3 raund sonunda 5-0 puanla yenerek ringten galip ayrılarak altın kemeri taktı.

Danimarka boksunun iki ünlü isimi Rachid Idrissi ile Paul Erik Melchiorsen'in antrenörlüğünü yaptığı genç yetenek Koçbay, hedefinin önce Avrupa ardından Dünya Şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Genç boksör ayrıca, altın kemerini Barış Pınarı Operasyonunda yer alan askerler ile şehit düşenlere adadığını belirtti.

Otoriteler, boksta geleceği çok parlak olduğu belirtilen ve hocalarının üzerinde titizlikle durduğu Türk genci Koçbay'ın ringte fırtınalar estirmeye ve zirveye adım adım yaklaşmaya devam edeceğini belirtiyorlar.