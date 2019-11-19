19.11.2019 - 20:50 | | İSTANBUL (DHA)
Türk derbisinde kazanan Eczacıbaşı VitrA
2020 CEV Şampiyonlar Ligi açılış maçında Eczacıbaşı VitrA, kendi sahasında Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenerek A Grubu’ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Eczacıbaşı VitrA, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi açılış maçında kendi sahasında Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenerek A Grubu’ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Andrea Puecher, Konstantin Yovchev
ECZACIBAŞI VİTRA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Hande, Gamze, Yasemin
FENERBAHÇE OPET: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Vargas, Aylin (L), Melis, Fatma
SETLER: 25-23, 25-18, 23-25, 22-25, 15-10
SÜRE: 127 dakika (29, 25, 28, 27, 18)