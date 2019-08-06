Türk hakem ilki başardı

İRFAN KURTULMUŞ

Danimarka Süper Ligi’nde bir ilk yaşandı. Ülke futbol tarihinde ilk Türk kökenli hakem olarak bu sezon yükselen 31 yaşındaki Aydın Uslu tarih yazdı.

Ligin 4. haftasında Randers FC-FC Nordsjaelland arasında önceki gün oynanan ve 3-1 biten karşılaşmada, ilk kez düdük çalan Uslu bir Türk olarak Danimarka futbolunda tarihe geçti. Uslu yönetimiyle otoritelerden tam not alırken, ileride adından sıkça söz ettireceği belirtildi.

Uslu, 2016’dan bu yana Danimarka 1. Ligi’nde 56 karşılaşma yönetti. Geçen sezon 15 Süper Lig karşılaşmasında 4. hakem olarak görev yapan Uslu, Danimarka Süper Lig hakemliğine yükselen iki isimden biri oldu.

Milliyet’e duygularını anlatan Aydın Uslu, Danimarka Süper Ligi’nde ve ülke futbol tarihinde ilk kez maç yöneten bir Türk kökenli hakem olmaktan ötürü gurur duyduğunu, hedefinin hem genç nesile örnek olmak hem de uluslararası arenada adından söz ettirmek olduğunu ifade etti.