Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'na katılacak!

Kadınlar Balkan Kupası'nda ikinci ve son maçında Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı 3-0 yenen Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Tarihinde ilk kez Balkan Kupası'nda şampiyon olan Türk Hava Yolları, böylece CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. Türk temsilcisi, CEV Challenge Kupası ikinci eleme turunda Macaristan temsilcisi Diamant Kaposvari ile mücadele edecek.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik (Türkiye), Bijana Djerfi (Sırbistan)

Türk Hava Yolları: Madison, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Özge Kırdar Kınasts (Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel, Ada Germen)

Zeleznicar: Lazerevic, Mitrovic, Canak, Gacesa, Lukic, Gajic (Spasenic, Tosic, Rankovic)

Setler: 25-15, 25-19, 25-22

Süre: 73 dakika (22, 24, 27)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı

Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan ve Türk Hava Yolları'nın Sırbistan temsilcisi Zeleznicar'ı 3-0 yendiği müsabakanın ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak Zeleznicar takımının oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları verildi. Ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Hava Yolları Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibine madalyalarını takdim etti. Daha sonra Aycı ile Üstündağ, takım kaptanı Özge Kırdar Kınasts'a şampiyonluk kupasını takdim etti.

Şampiyonluğa ulaşan Türk Hava Yolları Takımı'nın oyuncuları, büyük sevinç yaşadı.