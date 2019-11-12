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12.11.2019 - 22:03 | | İSTANBUL (AA)

Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

 

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Tuncay Sevim

Türk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel, Ada Germen)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin)

Setler: 17-25, 26-24, 17-25, 25-21, 12-15

Süre: 127 dakika (22, 30, 25, 32, 18)

 

 

 

 

 

 

 

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