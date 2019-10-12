Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 3. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Beko, deplasmanda TÃ¼rk Telekom'u 75-59 maÄŸlup etti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmaya TÃ¼rk Telekom dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan, FenerbahÃ§e Beko ise boyalÄ± alanÄ± kullanarak bulduÄŸu basketlerle baÅŸladÄ±. Misafir takÄ±m Ahmet ve Willams ile TÃ¼rk Telekom'un uzunu Fall'Ä± iyi savundu ve rakibini dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸa zorladÄ±. BaÅŸkent ekibi, ilk 6 dakikada sadece dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan bulduÄŸu 3 basketle skor Ã¼retti. PotasÄ±nÄ± iyi savunun ve boyalÄ± alandan basketler bulan FenerbahÃ§e Beko, Williams'Ä±n 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle ilk periyodu 21-14 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

FenerbahÃ§e Beko 2. periyoda da etkili baÅŸladÄ± ve 1.5 dakika geride kalÄ±rken skor 16-26'da TÃ¼rk Telekom mola aldÄ±. TÃ¼rk Telekom, ilk 4 dakika sadece 2 sayÄ± Ã¼retmesinin ardÄ±ndan skor 16-30'da molayla oyunu yeniden kesti. Basket Ã¼retmekte zorlanan TÃ¼rk Telekom, Campbell ve Wiltjer ile hÃ¼cumda etkili olmaya baÅŸlayÄ±nca misafir ekip, periyodun bitimine 2.36 dakika kala skor 25-36'da molaya gitti. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerin ardÄ±ndan ilk yarÄ± FenerbahÃ§e Beko'nun 39-29 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sonuÃ§landÄ±.

TÃ¼rk Telekom 2. yarÄ±ya iyi baÅŸladÄ± ve 5-0'lÄ±k serinin ardÄ±ndan skor 34-39'da FenerbahÃ§e Beko mola aldÄ±. PotasÄ±nÄ± iyi savunun TÃ¼rk Telekom, Campbell ve Hunter ile skor Ã¼retti. Misafir takÄ±m ise Sloukas ve Westermnann ile etkili oldu. Periyodun ilk 7 dakikasÄ± FenerbahÃ§e Beko'nun 43-51 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle geÃ§ildi. Stimac ve Westermnann ile basketler bulan sarÄ±-lacivertli ekip, 3. periyodu 56-45 Ã¶nde bitirdi.Â

4. periyoda FenerbahÃ§e Beko, Sloukas ve Williams'Ä±n hÃ¼cumda etkin oyunuyla baÅŸladÄ±. Ev sahibi ekip ise Campbell ile skor Ã¼retti ve periyodun ilk 4 dakikasÄ± sarÄ±-lacivertli ekibin 64-52 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle geÃ§ildi. TÃ¼rk Telekom'un boÅŸ hÃ¼cumlarÄ± sonucunda Kalinic, Sloukas ve Stimac ile basketler bulan FenerbahÃ§e Beko, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 75-59 kazandÄ±.

Salon: AnkaraÂ

Hakemler: Mehmet Åžahin, Kaan BÃ¼yÃ¼kÃ§il, Ahmet TatlÄ±cÄ±Â

TÃ¼rk Telekom: Hunter 10, Metin TÃ¼ren, Campbell 16, Muhammed BaygÃ¼l 4, Fall 6, Johnson 11, Wiltjer 8, Enes Berkay TaÅŸkÄ±ran 2, Akif Egemen GÃ¼ven 2, Åžafak Edge, Polat KayaÂ

FenerbahÃ§e Beko: Sloukas 18, Melih MahmutoÄŸlu 11, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 10, Williams 12, Westermnann 8, Kalinic 10, Stimac 6, Ali Muhammed, Berkay Candan, Ekrem SancaklÄ±Â

1. Periyot: 14-21Â

Devre: 29-39Â

3. Periyot: 45-56Â

5 faulle Ã§Ä±kanlar: 33.48 Westermnann (FenerbahÃ§e Beko), 34.32 Wiltjer (TÃ¼rk Telekom)