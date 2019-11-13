Türk Telekom-Filou: 72-66

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Türk Telekom, Belçika temsilcisi Filou'yu 72-66 mağlup etti.

Karşılaşmaya basit top kayıplarıyla başlayan Türk Telekom, skor üretmekte zorlanırken, Filou ise dış atışlarla basketler buldu. İlk 5 dakikada sadece 2 sayı üretebilen başkent temsilcisi, ardından toparlanarak 7. dakikada 10-10 eşitliği sağladı. Konuk ekip ilk çeyreği 15-13 üstün geçti.

İlk periyotta sadece Johnson ve Wiltjer ile skor üreten Türk Telekom, 2. periyotta da tutuk bir oyun sergiledi. Belçika temsilcisi, devreye 34-26 galip durumda giren taraf oldu.

Üçüncü periyoda hücumda etkili başlayarak Hunter, Wiltjer ve Johnson ile basketler bulan Türk Telekom, savunmada da başarılı bir performans ortaya koyup, 28. dakikada 49-47'lik skorla öne geçti. Ankara ekibi, son çeyreğe 52-51 önde girdi.

Son çeyreğe Wiltjer ve Johnson'un 3 sayılık basketleriyle başlayan Türk Telekom karşısında önemli bir direnç sergileyen Belçika ekibi, oyundan kopmadı. Son bölümde Campbell ve Johnson'un basketleriyle üstünlüğü elinde tutan Türk Telekom, maçtan 72-66 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Petr Hrusa (Çekya), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)

Türk Telekom: Wiltjer 33, Enes Taşkıran, Fall 2, Muhammed Baygül 4, Campbell 3, Johnson 21, Hunter 6, Metin Türen 2, Şafak Edge, Ercan Bayrak, Egemen Güven 1

Filou: Thompson 12, Sylla 5, Mwema, Angola 14, Djordjevic 5, Buysse 6, Vries 5, Schwartz 15, Desiron 4, Buysschaert

1. Periyot: 13-15

Devre: 26-34

3. Periyot: 52-51

5 Faulle Çıkan: 39.46 Fall (Türk Telekom)