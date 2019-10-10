Türkiye A Milli Takımı'ndan ordumuza pankartlı destek!

Ay Yıldızlı ekip, Arnavutluk Milli Takımı öncesinde Riva Milli Takım Tesisleri'nde yaptığı son antrenmana 'Barış Pınar Harekatında Kahraman ordumuzun yanındayız' yazılı pankartla çıktı. Bu pankartı antrenmanı izleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler alkışladı.

A Milli Takıma tam destek

EURO 2020 yolunda A Millilerin Riva'da gerçekleştirdiği antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve Kadir Kardaş ile Şeref Yalçın da izledi.