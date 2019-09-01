Türkiye ABD basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

2019 FIBA Dünya Kupası organizasyonu 31 Ağustos'ta başladı. Turnuvanın ikinci gününde Türkiye, Japonya ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız sahadan 86-67 galip ayrıldı. E Grubu'ndaki ilk galibiyetini alan Türkiye bir sonraki maçını ABD ile yapacak. Şimdi basketbolseverler bu mücadelenin zamanını, saatini ve kanalını araştırıyor.

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN?

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız 3 Eylül Salı günü saat 15.30'da ABD'yle oynanacak.

TÜRKİYE JAPONYA MAÇINDAN NOTLAR

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Hücumdaki etkili performansını, savunmadaki sertliğiyle sürdüren 12 Dev Adam ilk periyodu 28-12'lik skorla öne kapadı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan ay-yıldızlılar, devreye 47-35'lik skorla üstün girdi.

Üçüncü periyodu da 67-49 önde bitiren 12 Dev Adam, Japonya karşısında parkeden 86-67'lik skorla galip ayrıldı. Milliler böylece Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

Milli Takım'da Ersan İlyasova 17 sayı, 9 ribaund, Melih Mahmutoğlu 17 sayı, 3 ribaund, Cedi Osman 12 sayı, 1 asist ve Furkan Korkmaz da 10 sayı ve 3 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu.

Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Andris Aunkrogers (Letonya)

Türkiye: Doğuş Balbay 4, Melih Mahmutoğlu 17, Cedi Osman 12, Ersan İlyasova 17, Semih Erden 8, Sertaç Şanlı 5, Furkan Korkmaz 10, Buğrahan Tuncer 7, Metecan Birsen 6, Yiğit Arslan

Japonya: Shinoyama 5, Hiejima, Hachimura 15, Watanabe 9, Fazekas 15, Baba 6, Joji Takeuchi 6, Tanaka 11, Ando

1. Periyot: 28-12

Devre: 47-35

3. Periyot: 67-49