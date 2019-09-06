Türkiye, adını yarı finale yazdırdı!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, İtalya'yı 63-58 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın çeyrek finalinde Türkiye ile İtalya karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 30-29 İtalya üstünlüğüyle tamamlandı ancak milliler, 3. çeyrekteki etkili oyunları sayesinde sahadan 63-58 galip ayrıldı.

Şampiyonada son 4'e kalan Türkiye ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazandı.