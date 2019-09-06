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06.09.2019 - 22:29| AA

Türkiye, adını yarı finale yazdırdı!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, İtalya'yı yenerek adını Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yazdırdı. Milliler ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazandı.

Türkiye, adını yarı finale yazdırdı!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, İtalya'yı 63-58 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. 

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın çeyrek finalinde Türkiye ile İtalya karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 30-29 İtalya üstünlüğüyle tamamlandı ancak milliler, 3. çeyrekteki etkili oyunları sayesinde sahadan 63-58 galip ayrıldı.

Şampiyonada son 4'e kalan Türkiye ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazandı.

Türkiye, adını yarı finale yazdırdı

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