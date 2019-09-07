TÃ¼rkiye - Andorra: 1-0

2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± H Grubu 5. maÃ§Ä±nda A Milli Futbol TakmÄ±,ÂAndorra ile kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Vodafone Park'ta oynanan mÃ¼cadeleyi Milliler 1-0 kazandÄ±.

MÃ¼cadelede tek golÃ¼ Ozan tufan 89. dakikada attÄ±.

Bu sonuÃ§la TÃ¼rkiye puanÄ±nÄ± 12'ye Ã§Ä±kardÄ± ve Fransa'nÄ±n ardÄ±ndan 2. sÄ±rada yer aldÄ±. Ä°zlanda ise aynÄ± puanla 3. sÄ±rada bulunuyor. Andorra ise puansÄ±z ÅŸekilde grubun sonunda yer aldÄ±.

Ã–nemli pozisyonlar

2. dakikada Umut MeraÅŸ, sol kanatta Ã§izgiye yakÄ±n bir noktadan ortasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n altÄ±pasÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§aprazdan yaptÄ±ÄŸÄ± kafa vuruÅŸunda kaleci Gomes, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle Ã¼stten kornere tokatladÄ±.Â

23. dakikada TÃ¼rkiye gole Ã§ok yaklaÅŸtÄ±. GÃ¼ven YalÃ§Ä±n, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol Ã§aprazdan kale alanÄ±na ortaladÄ±. Mehmet Zeki'nin uygun durumda arka direkte saÄŸ ayak iÃ§iyle yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta meÅŸin yuvarlak uzak kale direÄŸinin dibinden auta Ã§Ä±ktÄ±.Â

30. dakikada Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kaleyi cepheden gÃ¶ren noktadan yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸta kaleci Gomes, topu 2 hamlede kontrol etti.

Â 39. dakikada TÃ¼rkiye bir kez daha tehlikeli geldi. Emre BelÃ¶zoÄŸlu, ceza sahasÄ± Ã¶nÃ¼nde pasÄ±nÄ± saÄŸ kanattaki Mehmet Zeki'ye Ã§Ä±kardÄ±. Bu oyuncunun ceza sahasÄ± iÃ§inden yaptÄ±ÄŸÄ± ortada, Ã¶n direkte Cenk Tosun'un vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak direÄŸe Ã§arparak dÄ±ÅŸarÄ± gitti.Â

40. dakikada Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n uzak mesafeden ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak kaleci Gomes'ten dÃ¶ndÃ¼. Pozisyonu takip eden Ä°rfan Can Kahveci'nin ceza sahasÄ± iÃ§i saÄŸ Ã§aprazÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta rakip oyuncuya Ã§arpan top kornere Ã§Ä±ktÄ±.Â

Kalan dakikalarda sonuÃ§ deÄŸiÅŸmedi ve ilk yarÄ± golsÃ¼z tamamlandÄ±.



50. dakikada TÃ¼rkiye mutlak gollÃ¼k bir pozisyondan faydalanamadÄ±. Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Andorra savunmasÄ±nÄ±n ofsayt taktiÄŸiyle ileri Ã§Ä±kmasÄ±ndan yararlanan Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, topu ceza sahasÄ± iÃ§inde gÃ¶ÄŸsÃ¼yle kontrol etti. Kaleci Gomes ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Ã‡aÄŸlar'Ä±n aÅŸÄ±rtma vuruÅŸunda Ildefons Lima, son anda araya girerek meÅŸin yuvarlaÄŸÄ±n aÄŸlara gitmesine izin vermedi.



77. dakikada Emre BelÃ¶zoÄŸlu, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan pasÄ±nÄ± Kenan Karaman'a verdi. Ceza yayÄ± Ã¼zerinde sÄ±rtÄ± dÃ¶nÃ¼k ÅŸekilde topu kontrol ettikten sonra kale alanÄ±na giren Kenan'Ä±n saÄŸ Ã§aprazda dar aÃ§Ä±dan yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta meÅŸin yuvarlak kaleci Gomes'ten dÃ¶ndÃ¼.

89. dakikada TÃ¼rkiye beklediÄŸi gole kavuÅŸtu. Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe vuruÅŸunda, altÄ±pasÄ±n Ã¶nÃ¼nde iyi yÃ¼kselen Ozan Tufan, kafa vuruÅŸuyla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere gÃ¶nderdi: 1-0.

Kalan dakikalarda skor deÄŸiÅŸmedi ve TÃ¼rkiye karÅŸÄ±laÅŸmadan 1-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Stat: Vodafone ParkÂ

Hakemler: Donald Robertson (Ä°skoÃ§ya), Sean Carr (Ä°skoÃ§ya), Douglas Potter (Ä°skoÃ§ya)Â

TÃ¼rkiye: Mert GÃ¼nok, Mehmet Zeki Ã‡elik, Merih Demiral, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Umut MeraÅŸ (Dk. 61 Ozan Tufan), Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Ä°rfan Can Kahveci, Yusuf YazÄ±cÄ±, Hakan Ã‡alhanoÄŸlu (Dk. 80 Emre KÄ±lÄ±nÃ§), GÃ¼ven YalÃ§Ä±n (Dk. 46 Kenan Karaman), Cenk Tosun

Â Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez (Dk. 63 Marc Garcia), Rebes, Vales, Clemente (Dk. 78 Alaez), Cristian Martinez, Vieira (Dk. 86 Emili Garcia)Â

Gol: Dk. 89 Ozan Tufan (TÃ¼rkiye)Â

SarÄ± kartlar: Dk. 20 Vales, Dk. 47 Rodriguez, Dk. 50 San Nicolas, Dk. 90 Alaez (Andorra), Dk. 71 Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Dk. 78 Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Dk. 90 Yusuf YazÄ±cÄ± (TÃ¼rkiye)

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan millileri yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in Vodafone Park'a geldi.

ErdoÄŸan'Ä± protokol tribÃ¼nÃ¼ giriÅŸinde GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu ve TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir ve diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, mÃ¼cadeleyi GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± KasapoÄŸlu, TFF BaÅŸkanÄ± Ã–zdemir ve eski GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak ile protokol tribÃ¼nÃ¼nden izledi.

2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karÅŸÄ±laÅŸan A Milli Futbol TakÄ±mÄ± yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l sonra Ä°stanbul'da bir resmi maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.

Â Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, Ä°stanbul'daki son resmi maÃ§Ä±nÄ± 2016 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde 16 KasÄ±m 2014'te Kazakistan ile TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynamÄ±ÅŸtÄ±. Kazakistan'Ä± 3-1 yenen TÃ¼rkiye'nin gollerini Burak YÄ±lmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmiÅŸti. Bu mÃ¼cadele Ã¶ncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlik sonrasÄ±nda stadÄ± terk etmiÅŸti.Â

Milliler, Ä°stanbul'daki son maÃ§Ä±nda ise 28 MayÄ±s 2018'de Ä°ran'Ä± 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda konuk etmiÅŸti. TÃ¼rkiye, Ã¶zel maÃ§Ä± Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Â



Vodafone Park'ta ilk milli maÃ§Â

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n maÃ§larÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Vodafone Park'ta ilk kez sahaya Ã§Ä±ktÄ±. Andorra karÅŸÄ±sÄ±nda ilk kez bir milli maÃ§a ev sahipliÄŸi yapan Vodafone Park, 11 Nisan 2016'da BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Bursaspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§la kapÄ±larÄ±nÄ± futbolseverlere aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â

Vodafone Park'ta tribÃ¼nler tamamen dolarken, milli takÄ±m bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸku ile desteklendi. Taraftarlara daÄŸÄ±tÄ±lan TÃ¼rk bayraklarÄ±yla renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu. Statta Ã§alan Mehter MarÅŸÄ± taraftarlarÄ±n coÅŸkusunu daha da arttÄ±rdÄ±. Taraftarlar, mÃ¼cadele Ã¶ncesinde "Åžehitler Ã–lmez Vatan BÃ¶lÃ¼nmez" tezahÃ¼ratlarÄ±nda da bulundu.

A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n, 2019 KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ± yarÄ± finalde Polonya'yÄ± 3-1 yenerek finale yÃ¼kselmesi statta anons edildi. Anons sÄ±rasÄ±nda taraftarlar alkÄ±ÅŸlarla milli takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kutladÄ±.Â

Åženol GÃ¼neÅŸ'ten 6 deÄŸiÅŸiklik

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'da teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ kadrosunda 6 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Milli takÄ±mÄ±n grupta son oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°zlanda mÃ¼cadelesine ilk 11'de baÅŸlayan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Burak YÄ±lmaz sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle kadroda yer almadÄ±. GÃ¼neÅŸ, Kaan Ayhan, Dorukhan TokÃ¶z, Ozan Tufan ve Kenan Karaman'Ä± ise yedekler arasÄ±nda tuttu.

Åženol GÃ¼neÅŸ, bu futbolcularÄ±n yerine Andorra maÃ§Ä±nda ilk 11'de Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Umut MeraÅŸ, Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Yusuf YazÄ±cÄ±, GÃ¼ven YalÃ§Ä±n ve Cenk Tosun'u tercih etti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmada kaleyi Mert GÃ¼nok'a emanet eden GÃ¼neÅŸ, savunmayÄ± Zeki Ã‡elik, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Merih Demiral ve Umut MeraÅŸ'tan oluÅŸturdu. SavunmanÄ±n Ã¶nÃ¼nde Emre BelÃ¶zoÄŸlu ve Ä°rfan Can Kahveci'nin forma giydiÄŸi milli takÄ±mda, saÄŸ kanatta Yusuf YazÄ±cÄ±, solda GÃ¼ven YalÃ§Ä±n ve ortada da Hakan Ã‡alhanoÄŸlu gÃ¶rev yaptÄ±. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± takÄ±mÄ±n forvetinde ise Cenk Tosun sahaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hakan Ã‡alhanoÄŸlu 6 yÄ±l sonra yine Andorra'ya karÅŸÄ± sahada

A Milli TakÄ±m'Ä±n formasÄ±nÄ± 6 EylÃ¼l 2013'te ilk kez Andorra'ya karÅŸÄ± giyen Hakan Ã‡alhanoÄŸlu, 6 yÄ±l sonra yine bir Andorra maÃ§Ä±nda ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±. Hakan, 6 yÄ±l Ã¶nce Andorra'ya karÅŸÄ± forma giyen milli takÄ±mdan bugÃ¼n sahada olan tek isim olma Ã¶zelliÄŸini de taÅŸÄ±dÄ±.Â

Andorra'da tek eksikÂ

Andorra Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n, TÃ¼rkiye mÃ¼cadelesinde tek eksiÄŸi bulunuyor. CezalÄ± olan Chus Rubio bu karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyemedi.

Â

Â

Â