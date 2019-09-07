TÃ¼rkiye - Andorra (CANLI)

2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± H Grubu 5. maÃ§Ä±nda A Milli Futbol TakmÄ±,ÂAndorra ile kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. Vodafone Park'ta oynanan mÃ¼cadele saat 21.45'te baÅŸladÄ±.

TÃœRKÄ°YE - ANDORRA: 0-0

*ilk yarÄ± oynanÄ±yor

Ä°LK 11'LER

TÃ¼rkiye:Â Mert, Zeki Ã‡elik, Merih, Ã‡aÄŸlar, Umut, Emre, Ä°rfan Can, Hakan, Yusuf, GÃ¼ven, Cenk

Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez, Rebes, Vales, Clemente, Cristian Martinez, Vieira

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan millileri yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in Vodafone Park'a geldi.

ErdoÄŸan'Ä± protokol tribÃ¼nÃ¼ giriÅŸinde GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu ve TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir ve diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, mÃ¼cadeleyi GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± KasapoÄŸlu, TFF BaÅŸkanÄ± Ã–zdemir ve eski GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak ile protokol tribÃ¼nÃ¼nden izliyor.Â

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