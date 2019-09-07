TÃ¼rkiye - Andorra (CANLI)

Türkiye - Andorra (CANLI)
2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Andorra'yÄ± evinde konuk ediyor.
2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± H Grubu 5. maÃ§Ä±nda A Milli Futbol TakmÄ±,ÂAndorra ile kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. Vodafone Park'ta oynanan mÃ¼cadele saat 21.45'te baÅŸladÄ±.
TÃœRKÄ°YE - ANDORRA: 0-0
*ilk yarÄ± oynanÄ±yor
Ä°LK 11'LER
TÃ¼rkiye:Â Mert, Zeki Ã‡elik, Merih, Ã‡aÄŸlar, Umut, Emre, Ä°rfan Can, Hakan, Yusuf, GÃ¼ven, Cenk
Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez, Rebes, Vales, Clemente, Cristian Martinez, Vieira
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan millileri yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in Vodafone Park'a geldi.
ErdoÄŸan'Ä± protokol tribÃ¼nÃ¼ giriÅŸinde GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu ve TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir ve diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, mÃ¼cadeleyi GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± KasapoÄŸlu, TFF BaÅŸkanÄ± Ã–zdemir ve eski GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak ile protokol tribÃ¼nÃ¼nden izliyor.Â
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