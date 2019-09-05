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05.09.2019 - 09:53| İSTANBUL (AA)

Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi

 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterdikleri ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür edildi.

Öte yandan, açıklamada, sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışlarının ise devam ettiği belirtilerek, ay-yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin, bilet gişelerinden TC Kimlik numaraları ile loca koltuğu satın alabileceği ifade edildi.

Türkiye-Andorra müsabakasının loca koltuk fiyatının ise 250 lira olduğu aktarıldı.

 

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