Türkiye - Arnavutluk: 1-0

A Milli takım, UEFA EURO 2020 elemeleri H grubunda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milliler 1-0 kazandı.

Müsabakada tek golü 90. dakikada Cenk Tosun attı.

Milliler bu sonuçla puanını 18'e yükseltti liderliğini sürdürdü. Aynı puanda Fransa 2. sırada bulunuyor. 3. sırada bulunan İzlanda'nın 12 puanı var.

Milliler, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Ülker

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani (Dk. 57 Roshi), Cikalleshi (Dk. 83 Balaj), Manaj, Memushaj (Dk. 72 Abrashi)

Gol: Dk. 90 Cenk Tosun (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 4 Dermaku, Dk. 7 Bare, Dk. 12 Memushaj, Dk. 83 Abrashi, Dk. 86 Djimsiti (Arnavutluk), Dk. 7 Merih Demiral, Dk. 26 Kaan Ayhan, Dk. 69 Ozan Tufan (Türkiye)

Türkiye'nin kalan maçları;

14 Ekim Pazartesi: Fransa - Türkiye

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında evinde Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiyeyi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerini kullandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinden seri çalımlarla sıyrıldıktan sonra plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak taraftan auta çıktı.

36. dakikada Memushaj'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Djimsiti'nin kafayla vurduğu top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

44. dakikada Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+5. dakikada kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı. Baraja çarpan ve soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok uzanarak kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı faulde arka direkte uygun durumda bulunan Merih Demiral'ın vurduğu top kaleci Strakosha'da kaldı.

50. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu. Kaleci Strakosha, sağına gelen topu yatarak kurtardı.

68. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada Arnavutluk net bir pozisyondan faydalanamadı. Roshi'nin soldan ortaladığı top kaleci Mert Günok'u geçti. Altıpas içinde uygun durumdaki Manaj, meşin yuvarlağı ıskalayınca top auta çıktı.

81. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

87. dakikada konuk takımdan Manaj'ın ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.

88. dakikada Manaj'ın bu kez ceza sahası yayı gerisinden şutunda Mert topu kontrol etti.

90. dakikada A Milli Takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Strakosha ceza sahası ön çizgisine kadar çıktı. Savunmada Strakosha ile Ismajli'nin anlaşmazlığında Ismajli'nin kafayla vurduğu top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Milli futbolcu, kafayla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0.

Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 1-0 kazandı.

Maçtan notlar

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında A Milli Takım, Arnavutluk'u konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Alin Hategan yönetti. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı ilk 11inde son oynanan Moldova maçı kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Güneş, orta sahada İrfan Canın yerine Mahmut Tekdemire, Dorukhan Toköz yerine Emre Belözoğluna, ileri uçta ise Kenan Karaman yerine Hakan Çalhanoğluna ve Deniz Türücün yerine ise Burak Yılmaza şans verdi.

11 EKİM UĞURLU GELİYOR

Türkiye, Arnavutluk mücadelesine kadar geçen sürede 11 Ekim'de çıktığı 9 karşılaşmada da kaybetmedi. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken 4 kez de berabere kaldı. Milli Takım ilk olarak 11 Ekim 1995'te Euro 96 Elemeleri'nde İzlanda, son olarak da 11 Ekim 2018 tarihinde özel maçta Bosna-Hersek karşısında 0-0'lık skorlarla sahadan beraberlikle ayrıldı.

HER KOLTUĞA TÜRK BAYRAĞI

Türkiye - Arnavutluk maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumundaki bütün koltuklara Türk bayrağı bırakılırken, bu önemli karşılaşmanın coşkusuna Türk bayraklarını sallayarak ortak oldu.

TRİBÜNLER DOLDU

Türkiye - Arnavutluk mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. A Milli Takımı bu önemli mücadelede yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar tribünler doldururken, Arnavutluk Milli Takımını desteklemek için İstanbula gelen Arnavut taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünleri önemli ölçüde doldurdu.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" TEZAHÜRATLARI

Taraftarlar, ısınma hareketleri boyunca Türk askerlerine de destek tezahüratlarında bulundu. Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez ve Vatan Sana Canım Feda tezahüratları ile Barış Pınarı Harekatındaki askerlere moral desteği sağlandı.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Öte yandan Türkiye - Arnavutluk mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muarrem Kaspoğluda tribünden takip etti.