Milli maç hangi kanalda saat kaçta? H grubu Türkiye-Arnavutluk maçı yayın bilgileri

Türkiye Arnavutluk maçının başlamasına artık sayılı saatler kaldı. EURO 2020 elemeleri H grubunda avraj ile ilk sırada yer alan Türkiye bu akşam oynanacak Arnavutluk maçına 3 puan paralosı ile çıkıyor. Arnavutluk karşısında 3 puanı hanesine yazdırıp Fransa ile oynanacak olan zorlu mücadeleye konsantre olacak olan A Milli takım gözünü bu akşam oynanacak mücadeleye çevirdi. Milli takımda kritik maç öncesinde aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle amaliyat olan Dorukhan Toköz dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Emre (İrfan Can), Hakan, Cenk, Burak

Arnavutluk: Strakosha, Roshi, Djimsiti, İsmajli, Dermaku, Ienjani, Memushaj, Bare, Gjasula, Cıkalleshi, Manaj

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Arnavutluk maçı bu akşam saat 21:45'ten itibaren TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.. Mücadelede Romanya Futbol Fedarasyonundn hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.

Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.