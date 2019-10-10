Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız, H Grubu'ndaki 7. maçında Arnavutluk'u konuk ediyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları...



ARNAVUTLUK TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü TSİ 21:45'te Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.



A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).



EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU



Takımlar O G B M A Y P



1.TÜRKİYE 6 5 0 1 14 2 15



2.FRANSA 6 5 0 1 19 4 15



3.İZLANDA 6 4 0 2 10 9 12



4.ARNAVUTLUK 6 3 0 3 10 9 9



5.MOLDOVA 6 1 0 5 2 17 3



6.ANDORRA 6 0 0 6 0 14 0