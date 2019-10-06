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06.10.2019 - 23:13 |

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Arnavutluk maçı için geri sayım başladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde şimdiye dek 6 maçta 5 galibiyet elde eden ve oldukça iyi bir grafik çizen Milli Takımımız, Arnavutluk maçında da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. İşte Türkiye Arnavutluk maçı ile ilgili tüm detaylar...

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız, H Grubu'ndaki 7. maçında Arnavutluk'u konuk ediyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ARNAVUTLUK TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü 2020 TSİ 21:45'te Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y P

1.TÜRKİYE 6 5 0 1 14 2 15

2.FRANSA 6 5 0 1 19 4 15

3.İZLANDA 6 4 0 2 10 9 12

4.ARNAVUTLUK 6 3 0 3 10 9 9

5.MOLDOVA 6 1 0 5 2 17 3

6.ANDORRA 6 0 0 6 0 14 0

 

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