Türkiye–Arnavutluk maçına Misli.com’da canlı oyna!

TÜRKİYE – ARNAVUTLUK MAÇINA MİSLİ.COM’DA CANLI OYNA!

Grup mücadelesinde yalnızca İzlanda deplasmanında kaybeden millilerimiz, Şükrü Saraçoğlu’nda Arnavutluk takımını konuk ediyor. Grubun güçlü ekibi Fransa ile aynı puanda olan Türk Milli takımımız final yolunda motive durumda. Ay yıldızlı ekipte Dorukhan Toköz dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Fransa maçı öncesi puan kaybı yaşamadan virajı dönmek son derece önemli olacak. Arnavutluk takımı ise 4-2 kazandığı İzlanda mücadelesinde kolay bir rakip olmadığını göstermiş oldu. Zor geçecek bir 90 dakika bizleri bekliyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Arnavutluk ile oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Türkiye (1M), rakibini daha önceki yedi karşılaşmada sadece iki kez mağlup edebildi (2B 3M).

Türkiye ve Arnavutluk arasında oynan son 5 maçın 4’ü 2,5 ALT bitti.

Türkiye ve Arnavutluk arasında oynan son 5 maçın 4’ünde Karşılıklı gol olmadı (KG YOK).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin çoğunluğu mücadeleden Ay Yıldızlı ekibin galip ayrılacağı düşüncesinde. Ayrıca 2,5 Alt bahsi de yine çok oynanan bahsiler arasında.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı bahis oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan canlı oyunları da “Sıradaki Gol” ve “Ev sahibi / Deplasman – Toplam Gol ALT/ÜST” bahisleri oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Andorra ve Moldova engellerini kayıpsız atlatan Millilerimiz, grupta liderlik koltuğunda oturuyor. İzlanda’nın Fransa ile karşılaşacağı fikstürde Arnavutluk karşısında kazanarak avantaj yakalamak zorundayız. Ay yıldızlılarda hafta sonu Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz dışında önemli eksiğimiz bulunmuyor. İzlanda’yı 4-2 gibi skorla mağlup eden Arnavutluk, sürpriz bir galibiyete imza atarak grupta hesapları değiştirdi. Ülkemizde forma giyen Menemenspor’dan Selmani ve Akhisarspor’dan Cikalleshi kadroda yer alıyor. Ayrıca Napoli’den Hysaj, Atalanta’dan Gjimshiti, Freiburg’dan Abrashi gibi iyi oyunculara sahipler. Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alacak millilerimizin hata yapmayacağını düşünüyorum. Arnavutluk sıkıntı çıkarabilecek bir takım olsa da Yusuf Yazıcı, İrfancan, Hakan, Burak Yılmaz ve Cenk Tosun’lu kadromuzla 3 puan bizim olur.