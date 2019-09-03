Türkiye Çekya basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Çekya basketbol maçı için heyecan dorukta. 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 2. maçları sonunda lider ABD'nin ardından 2. sırada yer alan millilerimiz, zorlu mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İşte Türkiye Çekya basketbol maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye Çekya basketbol maçı 5 Eylül Perşembe günü sabah saat 11:00'de oynanacak ve zorlu mücadele NTV'den canlı yayınlanacak.



E GRUBU PUAN DURUMU



1- ABD - 4 PUAN

2 TÜRKİYE - 3 PUAN

3- ÇEKYA - 3 PUAN

4- JAPONYA - 2 PUAN